Погода в Крыму на 25 марта: до +13 градусов и дождь
В Крыму 25 марта будет дождливо. Температура воздуха днем поднимется до +13 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.
В Симферополе сегодня до +12 градусов. Днем будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 15 метров в секунду. Осадков не ожидается, но небо будет затянуто облаками.
В Севастополе в понедельник до +10 градусов. Переменная облачность, но осадков не ожидается. Будет дуть западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.
На ЮБК переменная облачность. Днем возможен без осадков. Столбики термометров покажут до +11 градусов днем.
В Керчи 25 марта небо будет затянуто тучами. Температура воздуха днем до +11 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU
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