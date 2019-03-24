Тысячи артефактов нашли археологи в Бахчисарае

СЕГОДНЯ 15:38 2019-03-24T15:39:23+03:00

Раритеты были найдены во время раскопок во дворе свитского корпуса Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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На территории Ханского дворца в Бахчисарае археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов. Среди найденных предметов: кухонная и столовая утварь, монеты, фрагменты строительных материалов, курительные трубки.

По словам руководителя экспедиции, декана исторического факультета Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Александра Герцена, все перечисленные раритеты были найдены во время раскопок во дворе свитского корпуса, пишет ТАСС.

В данный момент преждевременно говорить насчет ценности отдельных предметов. Это будет ясно после детального исследования.

По словам специалиста, подобные полномасштабные раскопки с соблюдением всех необходимых правил проходят на территории дворца впервые. Работать там археологи планируют до июля.

ИСТОЧНИК KP.RU