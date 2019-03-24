Для участия в съемках фильма в Крыму ищут «Вицина» и «Миронова»

СЕГОДНЯ 17:14 2019-03-24T17:14:21+03:00

Требуется актер, похожий на Андрея Миронова Фото: скрин с видео

Актеры будут играть сцены в киноленте «Казанова»

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В официальной группе ВКонтакте Кастинг Крым "Сурож Град" появилось объявление о запланированых съемках фильма «Казанова» в Крыму.

- Требуются дублеры очень похожие на актеров 1978 года! Вицин Георгий рост 174/размер одежды 46-48, Моргунов Евгений рост 181/размер одежды 56. Миронов Андрей рост 182/ одежда 50, Филатов Леонид 178 рост, одежда 48-50. Портретное и физическое сходство обязательно, - говорится в сообщении.

Напомним, как писала «Комсомольская правда-Крым» ранее, на полуострове уже отсняли несколько сцен остросюжетного фильма «Казанова», где главные роли играют Катерина Шпица, Светлана Ходченкова и Антон Хабаров. По сюжету фильма, герой-любовник втирается в доверие к богатым женщинам и грабит их.

ИСТОЧНИК KP.RU