2019-03-25T09:32:33+03:00
Происшествия

Бывшего руководителя администрации Симферополя подозревают в организации незаконной свалки

Ему может грозить уголовная ответственность
Александра КОРШУНОВА
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Ущерб от этого составил почти 5 миллионов рублейУщерб от этого составил почти 5 миллионов рублейФото: Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Экс-главу администрации Симферополя подозревают в организации незаконной свалки. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, размер причиненного ущерба оценивается в 4,8 миллиона рублей.

- Обнаружено незаконное складирование отходов на не предназначенном для этого земельном участке. Размер причиненного почвам в результате загрязнения вреда превысил 4,8 миллиона рублей, - дополнила Ирина Волк.

Помимо бывшего главы в города в преступлении подозревают директора муниципального предприятия, которое осуществляло деятельность по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, им грозит до 10 лет лишения свободы.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавили в пресс-службе МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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