Бывшего руководителя администрации Симферополя подозревают в организации незаконной свалки
Экс-главу администрации Симферополя подозревают в организации незаконной свалки. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, размер причиненного ущерба оценивается в 4,8 миллиона рублей.
- Обнаружено незаконное складирование отходов на не предназначенном для этого земельном участке. Размер причиненного почвам в результате загрязнения вреда превысил 4,8 миллиона рублей, - дополнила Ирина Волк.
Помимо бывшего главы в города в преступлении подозревают директора муниципального предприятия, которое осуществляло деятельность по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, им грозит до 10 лет лишения свободы.
- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавили в пресс-службе МВД России.
ИСТОЧНИК KP.RU