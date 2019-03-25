Бывшего руководителя администрации Симферополя подозревают в организации незаконной свалки

СЕГОДНЯ 09:32 2019-03-25T09:32:33+03:00

Ущерб от этого составил почти 5 миллионов рублей Фото: Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА

Ему может грозить уголовная ответственность

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Экс-главу администрации Симферополя подозревают в организации незаконной свалки. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, размер причиненного ущерба оценивается в 4,8 миллиона рублей.

- Обнаружено незаконное складирование отходов на не предназначенном для этого земельном участке. Размер причиненного почвам в результате загрязнения вреда превысил 4,8 миллиона рублей, - дополнила Ирина Волк.

Помимо бывшего главы в города в преступлении подозревают директора муниципального предприятия, которое осуществляло деятельность по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, им грозит до 10 лет лишения свободы.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавили в пресс-службе МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU