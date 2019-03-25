Росгвардейцы задержали двух наркосбытчиков во время "закладки"

СЕГОДНЯ 10:14 2019-03-25T12:02:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Саках двоих наркосбытчиков.

Росгвардейцы патрулировали свой участок и заметили двоих подозрительных мужчин, которые что-то закапывали вблизи дачного кооператива. Товарищи, только завидев служебный автомобиль с "мигалками", попытались скрыться, но не получилось.

Мужчин задержали. Они оказались родственниками - 40-летним жителем Симферополя и 25-летним приемным сыном. Последний уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

Во время досмотра у них наши 30 свертков с порошкообразным веществом зеленого цвета. И вещество, и задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства.

- Согласно результатам экспертизы, изъятое у подозреваемых вещество оказалось синтетическим наркотиком общей массой 30,34 грамма. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе крымской вневедомственной охраны Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU