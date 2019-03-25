2019-03-25T12:02:16+03:00
Происшествия

Росгвардейцы задержали двух наркосбытчиков во время "закладки"

Возбуждено уголовное дело
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба РосгвардииФото: пресс-служба Росгвардии
Изменить размер текста:

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Саках двоих наркосбытчиков.

Росгвардейцы патрулировали свой участок и заметили двоих подозрительных мужчин, которые что-то закапывали вблизи дачного кооператива. Товарищи, только завидев служебный автомобиль с "мигалками", попытались скрыться, но не получилось.

Мужчин задержали. Они оказались родственниками - 40-летним жителем Симферополя и 25-летним приемным сыном. Последний уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

Во время досмотра у них наши 30 свертков с порошкообразным веществом зеленого цвета. И вещество, и задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства.

- Согласно результатам экспертизы, изъятое у подозреваемых вещество оказалось синтетическим наркотиком общей массой 30,34 грамма. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе крымской вневедомственной охраны Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для ремонта дорог в Крыму предложили использовать ракушечник
В Крыму легковушка столкнулась с дорожным катком: Погиб 23-летний парень
Украинец по поддельному паспорту попытался проехать в Крым
Бывшего руководителя администрации Симферополя подозревают в организации незаконной свалки
Погода в Крыму на 25 марта: до +13 градусов и дождь
Для участия в съемках фильма в Крыму ищут «Вицина» и «Миронова»
Тысячи артефактов нашли археологи в Бахчисарае
День рождения иностранных рабочих в ялтинском санатории закончился отравлением
В середине недели в Крыму ожидается потепление
Питомцев симферопольского зооуголка ждет новоселье
В Красноперекопском районе мужчина украл у своего соседа семь кур
На керченской трассе водитель грузовика «потерял» кузов
В аварии под Симферополем погиб человек: МВД проводит проверку
На шестом этапе трассы «Тавриды» начали укладывать асфальт
Розы, петунии и бегонии: В Симферополе высадят тысячи новых растений