Росгвардейцы задержали двух наркосбытчиков во время "закладки"
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Саках двоих наркосбытчиков.
Росгвардейцы патрулировали свой участок и заметили двоих подозрительных мужчин, которые что-то закапывали вблизи дачного кооператива. Товарищи, только завидев служебный автомобиль с "мигалками", попытались скрыться, но не получилось.
Мужчин задержали. Они оказались родственниками - 40-летним жителем Симферополя и 25-летним приемным сыном. Последний уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.
Во время досмотра у них наши 30 свертков с порошкообразным веществом зеленого цвета. И вещество, и задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства.
- Согласно результатам экспертизы, изъятое у подозреваемых вещество оказалось синтетическим наркотиком общей массой 30,34 грамма. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе крымской вневедомственной охраны Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU