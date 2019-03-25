В Крыму легковушка столкнулась с дорожным катком: Погиб 23-летний парень

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-25T10:47:09+03:00

О причинах аварии на данный момент ничего неизвестно. Фото: Вконтакте/"Автопартнер Крым"/Павел Титарев

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 24 марта, на трассе Бахчисарай-Симферополь произошла авария с участием дорожного катка и легкового автомобиля. Как сообщили очевидцы в соцсети в группе «Автопартнер Крым», водитель, 23-летний парень, умер в машине «скорой помощи».

О причинах аварии пока ничего неизвестно.

Но пользователи в соцсети пишут, что каток можно было не заметить из-за отсутствия освещения на дороге.

- Много аварий из-за того, что нет освещения и транспортные средства, которые стоят, никак не обозначены, - написал один из автолюбителей.

Один из очевидцев ДТП рассказал, что дорожный каток выезжал задом с обочины на проезжую часть автотрассы.

Напомним, под Симферополем на выходных столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погиб один человек, а еще трое - травмированы. Известно, что один из водителей выехал на встречную полосу и не справился с управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU