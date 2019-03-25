2019-03-25T11:53:37+03:00
Общество

Для ремонта дорог в Крыму предложили использовать ракушечник

Эта технология применялась еще в советские времена
Александра КОРШУНОВА
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В Крыму хотят возобновить технологию, при которой в состав асфальтобетонных смесей добавляли ракушечник. Как сообщили в пресс-службе Совета дорожников Крыма, еще во времена СССР это позволяло сохранять качество ремонта при снижении его стоимости.

Кроме того, это может дать дополнительные рабочие места на карьерах.

- Это давно забытая, но хорошая технология. По нашим данным в Черноморском районе большинство дорог сделано с ее применением, - добавил председатель Совета дорожников РК Александр Реймер.

Также известно, что в 2019 года крымские муниципалитеты получат на ремонт дорог около 1,8 миллиарда рублей.

Напомним, в 2017 году в нормативном состоянии находилось 21,1% всех дорог в Крыму, на данный момент показатель вырос до 23,5%, а к 2020 году он должен быть не менее 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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