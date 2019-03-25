Для ремонта дорог в Крыму предложили использовать ракушечник
В Крыму хотят возобновить технологию, при которой в состав асфальтобетонных смесей добавляли ракушечник. Как сообщили в пресс-службе Совета дорожников Крыма, еще во времена СССР это позволяло сохранять качество ремонта при снижении его стоимости.
Кроме того, это может дать дополнительные рабочие места на карьерах.
- Это давно забытая, но хорошая технология. По нашим данным в Черноморском районе большинство дорог сделано с ее применением, - добавил председатель Совета дорожников РК Александр Реймер.
Также известно, что в 2019 года крымские муниципалитеты получат на ремонт дорог около 1,8 миллиарда рублей.
Напомним, в 2017 году в нормативном состоянии находилось 21,1% всех дорог в Крыму, на данный момент показатель вырос до 23,5%, а к 2020 году он должен быть не менее 30%.
ИСТОЧНИК KP.RU