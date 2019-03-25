Севастопольские моряки готовятся к параду Победы

СЕГОДНЯ 13:31 2019-03-25T13:45:25+03:00

Моряки- главные и важные участники парада 9 Мая в Севастополе Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

На Черноморском флоте будут проводить тренировки пеших парадных расчетов и экипажей военной техники Армейского корпуса

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На Черноморском флоте стартовала подготовка ко дню Победы: в параде 9 Мая примут участие пешие парадные расчеты и колонна военной техники.

В воинских частях и подразделениях ЧФ сейчас заняты формированием парадных коробок военнослужащих и подготовкой формы одежды.

Вся военная техника Армейского корпуса ЧФ, которая выйдет на парад проходит серьезную техническую подготовку. Так же полным ходом формируются экипажи боевых машин.

- В ближайшее время назначенные военнослужащие от различных подразделений начнут общие тренировки на плацу отдельной бригады морской пехоты ЧФ, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев, - а колонна военной техники начнет тренировки в одном из пунктов базирования.

Совсем скоро, в апреле, начнется учеба и тренировки парадных расчетов и экипажей военной техники Армейского к участию в параде Победы 9 мая в Севастополе.

ИСТОЧНИК KP.RU