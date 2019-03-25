2019-03-25T13:45:25+03:00
Общество

Севастопольские моряки готовятся к параду Победы

На Черноморском флоте будут проводить тренировки пеших парадных расчетов и экипажей военной техники Армейского корпуса
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Моряки- главные и важные участники парада 9 Мая в СевастополеМоряки- главные и важные участники парада 9 Мая в СевастополеФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Изменить размер текста:

На Черноморском флоте стартовала подготовка ко дню Победы: в параде 9 Мая примут участие пешие парадные расчеты и колонна военной техники.

В воинских частях и подразделениях ЧФ сейчас заняты формированием парадных коробок военнослужащих и подготовкой формы одежды.

Вся военная техника Армейского корпуса ЧФ, которая выйдет на парад проходит серьезную техническую подготовку. Так же полным ходом формируются экипажи боевых машин.

- В ближайшее время назначенные военнослужащие от различных подразделений начнут общие тренировки на плацу отдельной бригады морской пехоты ЧФ, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев, - а колонна военной техники начнет тренировки в одном из пунктов базирования.

Совсем скоро, в апреле, начнется учеба и тренировки парадных расчетов и экипажей военной техники Армейского к участию в параде Победы 9 мая в Севастополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму задержали мужчину, который выращивал коноплю в парнике "для себя"
Симферополец накинулся на свою жену с ножом из-за неприготовленного ужина
В 2019 году в Крыму появится 12 школ и детских садов
Дело об убийстве в Керчи супругов и 4-летней девочки передали в суд
Крымские таможенники не пропустили на полуостров запрещенные вещества
Захват рубежей и условное уничтожение противника: В Крыму начались масштабные учения ВДВ
Для ремонта дорог в Крыму предложили использовать ракушечник
В Крыму легковушка столкнулась с дорожным катком: Погиб 23-летний парень
Росгвардейцы задержали двух наркосбытчиков во время "закладки"
Украинец по поддельному паспорту попытался проехать в Крым
Бывшего руководителя администрации Симферополя подозревают в организации незаконной свалки
Погода в Крыму на 25 марта: до +13 градусов и дождь
Для участия в съемках фильма в Крыму ищут «Вицина» и «Миронова»
Тысячи артефактов нашли археологи в Бахчисарае
День рождения иностранных рабочих в ялтинском санатории закончился отравлением
В середине недели в Крыму ожидается потепление
Питомцев симферопольского зооуголка ждет новоселье
В Красноперекопском районе мужчина украл у своего соседа семь кур
На керченской трассе водитель грузовика «потерял» кузов
В аварии под Симферополем погиб человек: МВД проводит проверку
На шестом этапе трассы «Тавриды» начали укладывать асфальт
Розы, петунии и бегонии: В Симферополе высадят тысячи новых растений