Захват рубежей и условное уничтожение противника: В Крыму начались масштабные учения ВДВ
В Крыму начались масштабные тактические учения с полками Седьмой горной десантно-штурмовой дивизии с боевой стрельбой. В Минобороны РФ сообщили, что в них задействованы больше 1,5 тысячи десантников и более 300 единиц боевой техники.
Также самолеты военно-транспортной авиации, десантные корабли Черноморского флота и вертолеты армейской авиации.
Кроме того, подразделения ВДВ высадятся из десантных кораблей для того, чтобы захватить и уничтожить пункты управления условного противника и лагеря подготовки незаконных вооруженных формирований, передает «Интерфакс».
Десантники отработают захват выгодных рубежей и их удержание для того, чтобы обеспечить высадку, продвижение главных сил группировки.
- Это будет сделано при поддержке огня артиллерии, фронтовой и армейской авиации, расчетов беспилотных летательных аппаратов, а также приданных танковых подразделений, - добавили в Минобороны.
ИСТОЧНИК KP.RU