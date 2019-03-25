Захват рубежей и условное уничтожение противника: В Крыму начались масштабные учения ВДВ

СЕГОДНЯ 14:27 2019-03-25T14:27:14+03:00

В них задействовали больше тысячи десантников

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В Крыму начались масштабные тактические учения с полками Седьмой горной десантно-штурмовой дивизии с боевой стрельбой. В Минобороны РФ сообщили, что в них задействованы больше 1,5 тысячи десантников и более 300 единиц боевой техники.

Также самолеты военно-транспортной авиации, десантные корабли Черноморского флота и вертолеты армейской авиации.

Кроме того, подразделения ВДВ высадятся из десантных кораблей для того, чтобы захватить и уничтожить пункты управления условного противника и лагеря подготовки незаконных вооруженных формирований, передает «Интерфакс».

Десантники отработают захват выгодных рубежей и их удержание для того, чтобы обеспечить высадку, продвижение главных сил группировки.

- Это будет сделано при поддержке огня артиллерии, фронтовой и армейской авиации, расчетов беспилотных летательных аппаратов, а также приданных танковых подразделений, - добавили в Минобороны.

ИСТОЧНИК KP.RU