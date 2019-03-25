2019-03-25T15:16:29+03:00
Общество

Крымские таможенники не пропустили на полуостров запрещенные вещества

Их пытались доставить по почте
Александра КОРШУНОВА
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Таблетки обнаружили на одном из почтовых отделений Крыма. Фото: пресс-служба Крымской таможниТаблетки обнаружили на одном из почтовых отделений Крыма. Фото: пресс-служба Крымской таможни
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Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Крымской таможни не пропустили на полуостров сильнодействующее вещество. Его пытались передать в республику по почте.

Так, в одном из отделений при вскрытии посылки, нашли 160 таблеток «TURANABOL» и 100 таблеток «CELENBUTEROL». Оказалось, что крымчанин купил их на одном из сайтов в Интернете для набора мышечной массы.

После этого сотрудники таможни отправили препараты на экспертизу.

- Согласно заключению специалиста, они содержат своем составе сильнодействующие вещество - «хлородегидрометилтестостерон» общей массой 1,6 грамма. Оно включено в Списки сильнодействующих и ядовитых веществ и запрещено к обороту на территории Российской Федерации, - добавили в пресс-службе.

Сейчас проводится проверка на наличие признаков состава преступления – «Контрабанда сильнодействующих веществ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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