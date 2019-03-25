2019-03-25T16:03:18+03:00
Происшествия

Дело об убийстве в Керчи супругов и 4-летней девочки передали в суд

На скамью подсудимых сядет экс-сотрудник УФСИН [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Подозреваемый дал признательные показания. Фото: кадр видеоПодозреваемый дал признательные показания. Фото: кадр видео
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Год тому назад, 23 февраля, в Керчи трагически погибли муж, жена и их 4-летний ребенок.

Константина Ларькова и его супругу Инну Ходареву расстреляли прямо в их машине. Преступник утопил «Шевроле Ланос» в море, вместе с 4-летней Ариной, которая находилась в салоне. Девочка захлебнулась в воде.

- Следствие по делу завершено, - сообщила "КП-Крым" в пресс-службе Следственного комитета. – Уголовное дело передано в Верховный суд Республики Крым.

В Крыму подозреваемый в убийстве супругов и 4-х летнего ребенка дал показания.23 февраля пропала семья из в Феодосии. 7 марта крымчан нашли убитыми: родителей расстреляли, а малолетнего ребенка утопили. Легковой автомобиль с погибшими водолазы обнаружили в Керчи в районе завода Залив в 10 метрах от берега на глубине 2,5 метров. Видео: СК РФ

Против экс-сотрудника Керченской колонии выдвинули целый ряд обвинений, как тяжких убийство двух или более человек, в том числе находящегося в беспомощном состоянии несовершеннолетнего, с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, так и таких распространенных, как мошенничество.

Подозреваемый обманом выманил Ларьковых на встречу, сказав, что хочет обменять их автомобиль на более престижный с доплатой. Но убил семью, чтобы отобрать у них деньги порядка 200 тысяч рублей: по одной из версий подозреваемый был заядлым игроманом. Машину, которую вместе с семьей затопили в заливе, случайно заметили под слоем воды рыбаки и позвонили в полицию. Когда автомобиль вытащили на сушу, то увидели погибших и завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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