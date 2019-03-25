В 2019 году в Крыму появится 12 школ и детских садов

СЕГОДНЯ 16:21 2019-03-25T16:21:41+03:00

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В Крыму в 2019 году введут в эксплуатацию 12 новых детских садов и школ. Как сообщили в пресс-службе Минстроя Крыма, их строят в рамках федеральной целевой программы.

- При этом принимать их будем только в полной готовности. Мы контролируем строительство объектов в «ручном» режиме, посещая площадки их строительства по нескольку раз, и будем контролировать до тех пор, пока не будет исправлен малейший недочет, - добавил профильный министр Михаил Храмов.

Кроме того, он отметил, что в детском саду на улице Балаклавской уже завершено благоустройство прилегающей территории.

Он оценил работу подрядчика на «твердую четверку».

Напомним, корреспондент "КП-Крым" узнал, сколько мест в детских садах Симферополя появится в 2019 году. На данный момент в очереди стоят 9 тысяч малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU