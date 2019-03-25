Симферополец накинулся на свою жену с ножом из-за неприготовленного ужина

СЕГОДНЯ 17:35 2019-03-25T17:49:29+03:00

Теперь ему грозит тюрьма

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От местной жительницы Симферополя поступило заявление о том, что ее супруг пришел домой пьяным и угрожал ей кухонным ножом.

Как сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым, полицейские задержали подозреваемого. Он полностью признал свою вину.

Оказалось, что 36-летний мужчина пришел домой пьяным и обнаружил, что его жена не успела приготовить ужин.

- Возмущенный данным обстоятельством мужчина, под действием паров алкоголя, взял кухонный нож и набросился на жену, угрожая расправой, - добавили в пресс-службе.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в Симферополе пьяный пенсионер из Симферополя украл машину 66-летней женщины из автомастерской. После этого он спрятал автомобиль в лесу. Зачем он это сделал, мужчина объяснить так и не смог.

ИСТОЧНИК KP.RU