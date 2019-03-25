В Крыму задержали мужчину, который выращивал коноплю в парнике "для себя"
В Ялте задержали 55-летнего мужчину, который вырастил больше 30 кустов в парнике. Полицейские нашли помещение с наркосодержащими растениями.
- В рамках проведенных оперативных мероприятий полицейские установили помещение, где злоумышленник выращивал коноплю. В ходе санкционированного обыска оперативники службы по контролю за оборотом наркотиков выявили в данном помещении 31 растение рода "конопля", - пресс-служба МВД Республики Крым.
Крымчанин раньше не был судим. Он рассказал правоохранителям что за кустами конопли тщательно ухаживал и выращивал их для себя. В теплице также нашли пакет с высушенной коноплей. Мошеннику грозит до десяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU