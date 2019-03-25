2019-03-25T17:51:29+03:00
Общество

В Крыму задержали мужчину, который выращивал коноплю в парнике "для себя"

Ему грозит до десяти лет лишения свободы
Надежда ДАЦЮК
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В Ялте задержали 55-летнего мужчину, который вырастил больше 30 кустов в парнике. Полицейские нашли помещение с наркосодержащими растениями.

- В рамках проведенных оперативных мероприятий полицейские установили помещение, где злоумышленник выращивал коноплю. В ходе санкционированного обыска оперативники службы по контролю за оборотом наркотиков выявили в данном помещении 31 растение рода "конопля", - пресс-служба МВД Республики Крым.

Крымчанин раньше не был судим. Он рассказал правоохранителям что за кустами конопли тщательно ухаживал и выращивал их для себя. В теплице также нашли пакет с высушенной коноплей. Мошеннику грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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