2019-03-25T18:25:15+03:00
Общество

"Виднелись языки пламени": В Крыму наградили двух полицейских, которые спасли людей из горящей квартиры

Благодаря их действиям обошлось жертв
Александра КОРШУНОВА
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Один из полицейских вытаскивал людей из горящего жилища, а второй - страховал товарища и эвакуировал остальных жильцов. Фото: пресс-служба МВД РКОдин из полицейских вытаскивал людей из горящего жилища, а второй - страховал товарища и эвакуировал остальных жильцов. Фото: пресс-служба МВД РК
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Министр МВД Крыма Олег Торубаров наградил двух полицейских за мужество и профессионализм нагрудными знаками «Отличник полиции». Именно благодаря прапорщику Расиму Алимову и старшему сержанту Сергею Попову удалось избежать жертв при пожаре в Евпатории.

Там загорелась квартира на шестом этаже. Расим Алимов поднялся на лестничную площадку и начал стучать в деревянную дверь откуда валил дым. Но никто не отвечал. Полицейский выбил дверь и крикнул «Есть кто живой?». А в ответ из кухни услышал мужской голос.

Он помог пострадавшему, который не мог самостоятельно ходить, выйти на лестничный пролет. И спросил, есть ли еще кто в квартире. Оказалось, что там был еще его приятель.

- К этому моменту находиться в квартире было невозможно: едкий дым разъедал глаза, обжигал нос и легкие, - рассказал Алиев.

В это время страховал напарника старший сержант полиции Сергей Попов и начал эвакуацию людей.

- На шум вышла соседка, тогда я попросил ее дать смоченное водой полотенце и, прикрыв лицо, снова вошел в квартиру. Из комнаты виднелись языки пламени. На кровати лежал мужчина. Стоять было невозможно, я почти ползком стянул его с кровати и потащил к выходу. Только на свежем воздухе гражданин отдышался и пришел в себя, - добавил Алимов.

Через несколько минут спас начали тушить пожар, а сотрудник полиции продолжили эвакуировать людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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