"Виднелись языки пламени": В Крыму наградили двух полицейских, которые спасли людей из горящей квартиры
Министр МВД Крыма Олег Торубаров наградил двух полицейских за мужество и профессионализм нагрудными знаками «Отличник полиции». Именно благодаря прапорщику Расиму Алимову и старшему сержанту Сергею Попову удалось избежать жертв при пожаре в Евпатории.
Там загорелась квартира на шестом этаже. Расим Алимов поднялся на лестничную площадку и начал стучать в деревянную дверь откуда валил дым. Но никто не отвечал. Полицейский выбил дверь и крикнул «Есть кто живой?». А в ответ из кухни услышал мужской голос.
Он помог пострадавшему, который не мог самостоятельно ходить, выйти на лестничный пролет. И спросил, есть ли еще кто в квартире. Оказалось, что там был еще его приятель.
- К этому моменту находиться в квартире было невозможно: едкий дым разъедал глаза, обжигал нос и легкие, - рассказал Алиев.
В это время страховал напарника старший сержант полиции Сергей Попов и начал эвакуацию людей.
- На шум вышла соседка, тогда я попросил ее дать смоченное водой полотенце и, прикрыв лицо, снова вошел в квартиру. Из комнаты виднелись языки пламени. На кровати лежал мужчина. Стоять было невозможно, я почти ползком стянул его с кровати и потащил к выходу. Только на свежем воздухе гражданин отдышался и пришел в себя, - добавил Алимов.
Через несколько минут спас начали тушить пожар, а сотрудник полиции продолжили эвакуировать людей.
ИСТОЧНИК KP.RU