Погода на 26 марта в Крыму: без дождя и тепло +16

СЕГОДНЯ 05:30 2019-03-26T05:30:26+03:00

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26 марта, на Крымском полуострове хозяйничает Азорский антициклон, который щедр на тепло и небо без туч. Синоптики обещают, что не будет никаких коллизий и природных аномалий: ливни, штормовые ветры - все отменяется. Просто вторник, просто будничный вторник.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

Прогноз погоды по Керчи: малооблачно. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

ИСТОЧНИК KP.RU