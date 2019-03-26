2019-03-26T05:30:26+03:00
Общество

Погода на 26 марта в Крыму: без дождя и тепло +16

На полуострове спокойный и тихий будничный день
Галина КОВАЛЕНКО
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В Симферополе до +16°В Симферополе до +16°Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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26 марта, на Крымском полуострове хозяйничает Азорский антициклон, который щедр на тепло и небо без туч. Синоптики обещают, что не будет никаких коллизий и природных аномалий: ливни, штормовые ветры - все отменяется. Просто вторник, просто будничный вторник.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

Прогноз погоды по Керчи: малооблачно. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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