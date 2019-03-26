Погода на 26 марта в Крыму: без дождя и тепло +16
26 марта, на Крымском полуострове хозяйничает Азорский антициклон, который щедр на тепло и небо без туч. Синоптики обещают, что не будет никаких коллизий и природных аномалий: ливни, штормовые ветры - все отменяется. Просто вторник, просто будничный вторник.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.
Прогноз погоды по Керчи: малооблачно. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.
ИСТОЧНИК KP.RU