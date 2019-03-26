«Крымэнерго» оштрафовали на 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:36 2019-03-26T08:40:05+03:00

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Крымская прокуратура проверила соблюдение закона об электроэнергетике, а именно насколько затягивается рассмотрение заявок потребителей.

- Установлено значительное нарушение ГУП РК «Крымэнерго» сроков исполнения договоров о технологическом присоединении энергопринимающих устройств двух физических лиц, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

В итоге прокурор города Симферополя завел два дела об административном правонарушении. В ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ идет речь о нарушение правил порядка подключения.

На сегодняшний день ГУП РК «Крымэнерго» привлекли к административной ответственности и оштрафовали на общую сумму 100 тысяч рублей.

В энергетической компании регулярно выявляют различные противозаконные деяния, такие как несоблюдение сроков подключения, коррупционные деяния.

Нужно отдать должное, что работу энергетиков на полуострове осложняют и сложные погодные условия, в частности штормовой ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU