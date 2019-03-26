Корабль «Орехово-Зуево» из Севастополя взял курс на Средиземное море
Из Севастополя отправился в поход малый ракетный корабль «Орехово-Зуево». Боевой корабль Черноморского флота взял курс на черноморские проливы.
- Для экипажа корабля, принятого в состав ВМФ России в декабре прошлого года, это первый выход в дальнюю морскую зону, - сообщает начальник отдела инфообеспечения ЧФ Алексей Рулев. - После прохождения проливов он войдет в состав постоянной группировки Военно-Морского Флота России в дальней оперативной зоне.
Моряки «Орехово-Зуево», как только прибудут в Средиземное море, сразу же начнут нести службу вместе с экипажем фрегата «Адмирал Эссен», который прибыл в дальнюю оперативную зону в начале этой весны.
Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» - это многоцелевой корабль, на борту которого находится современное артиллерийское, ракетное, противодиверсионное, зенитное и радиотехническое вооружение.
ИСТОЧНИК KP.RU