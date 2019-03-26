2019-03-26T10:11:01+03:00
Здоровье

С начала 2019 года в Крыму зарегистрировали 87 случаев кори

Для того, чтобы себя обезопасить, нужно пройти иммунизацию
Александра КОРШУНОВА
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Многие случае завезли из УкраиныМногие случае завезли из УкраиныФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму с начала 2019 года зарегистрировали 87 случаев кори, в том числе 4 - в Севастополе. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, эпидемическое значение для распространения инфекции в регионах имели завозные случаи из Украины.

А также и наличие не привитых людей в очагах инфекции.

В ведомстве отметили, что наиболее доступным и эффективным методом является иммунизация.

- Они включает в себя 2 прививки: первая (вакцинация) проводится в 1 год, вторая (ревакцинация) в 6 лет. Взрослым прививки проводятся в возрасте 18-35 лет в случае, если они не привиты против кори или имеют только одну прививку. До 55 лет подлежат иммунизации работники медицины, образования, сферы образования, - добавили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что отсутствие прививок даже у незначительной части населения может способствовать распространению инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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