На автовокзале в Симферополе появилось электронное табло с часами
На автовокзале «Симферополь» появилось новое электронное табло. На нем жители и гости столицы могут посмотреть время, дату и температурные показатели, сообщили в пресс-службе «Крымавтотранса»
Кроме того, посадочные платформы в направлении Евпатории, Бахчисарая, Севастополя и Черноморского оборудовали навесами. Они будут защищать пассажиров, которые ожидают своего рейса, от солнца и непогоды.
Напомним, в Крыму конца 2018 года начало работать приложение "Билетик". С помощью него билет на автобус можно купить с помощью телефона.
Приложение принимает оплату с карт МИР, VISA и MasterCard. Установить "Билетик" можно как на операционную систему Android, так и на IOS.
Для удобства пассажиров в нем также размещено расписание маршрутов, изменения в расписании.
ИСТОЧНИК KP.RU