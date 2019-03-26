2019-03-26T10:38:30+03:00
Общество

На автовокзале в Симферополе появилось электронное табло с часами

Еще на нем указана дата и температура воздуха
Александра КОРШУНОВА
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Кроме того, на посадочных платформах установили навесы. Фото: пресс-служба "Крымавтотранса"Кроме того, на посадочных платформах установили навесы. Фото: пресс-служба "Крымавтотранса"
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На автовокзале «Симферополь» появилось новое электронное табло. На нем жители и гости столицы могут посмотреть время, дату и температурные показатели, сообщили в пресс-службе «Крымавтотранса»

Кроме того, посадочные платформы в направлении Евпатории, Бахчисарая, Севастополя и Черноморского оборудовали навесами. Они будут защищать пассажиров, которые ожидают своего рейса, от солнца и непогоды.

Напомним, в Крыму конца 2018 года начало работать приложение "Билетик". С помощью него билет на автобус можно купить с помощью телефона.

Приложение принимает оплату с карт МИР, VISA и MasterCard. Установить "Билетик" можно как на операционную систему Android, так и на IOS.

Для удобства пассажиров в нем также размещено расписание маршрутов, изменения в расписании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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