На автовокзале в Симферополе появилось электронное табло с часами

СЕГОДНЯ 10:38 2019-03-26T10:38:30+03:00

Кроме того, на посадочных платформах установили навесы. Фото: пресс-служба "Крымавтотранса"

Еще на нем указана дата и температура воздуха

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На автовокзале «Симферополь» появилось новое электронное табло. На нем жители и гости столицы могут посмотреть время, дату и температурные показатели, сообщили в пресс-службе «Крымавтотранса»

Кроме того, посадочные платформы в направлении Евпатории, Бахчисарая, Севастополя и Черноморского оборудовали навесами. Они будут защищать пассажиров, которые ожидают своего рейса, от солнца и непогоды.

Напомним, в Крыму конца 2018 года начало работать приложение "Билетик". С помощью него билет на автобус можно купить с помощью телефона.

Приложение принимает оплату с карт МИР, VISA и MasterCard. Установить "Билетик" можно как на операционную систему Android, так и на IOS.

Для удобства пассажиров в нем также размещено расписание маршрутов, изменения в расписании.

ИСТОЧНИК KP.RU