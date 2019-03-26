Население Крыма и Севастополя за пять лет увеличилось на 70 тысяч человек

СЕГОДНЯ 12:22 2019-03-26T12:28:10+03:00

Всего на территории полуострова проживает 2,3 миллиона человек Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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Население Республики Крым за пять лет увеличилось на 20,4 тысячи человек, а Севастополе - почти на 50 тысяч.

Как сообщила руководитель Федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина, численность постоянного населения в республике по состоянию на 1 января 2019 года составила 1,9 миллиона человек, а в городе герое - 443 тысячи.

- За 2017 год ожидаемая продолжительность жизни жителей Крыма составила 72 года. А в Севастополе этот показатель достигает 73,4 лет, - дополнила руководитель.

При этом Балдина отметила, что естественного прироста населения достичь не удалось. Но положительно сказалось сальдо миграции. В Крыму эта цифра достигла 56,8 тысячи человек. В республику приехали из Москвы, Краснодара, Санкт-Петербурга.

А в Севастополь - 60,9 тысячи человек из таких же городов России.

Кстати, в 2020 году в Крыму пройдет перепись населения. Такой указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU