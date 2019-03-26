2019-03-26T12:51:01+03:00
Общество

В Крымстате рассказали о средней зарплате на полуострове

Итоги по Крыму и Севастополю подвели за 2018 год
Александра КОРШУНОВА
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За 2018 год средняя номинальная заработная плата в Крыму составила 29 тысяч рублей, а в Севастополе - больше 30 тысяч. Как рассказала руководитель Федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина, по сравнению с прошлыми годами заметна позитивная динамика.

- В 2015 году номинальная заработная плата в Республике Крым составляла 22,4 тысячи рублей. А в Севастополе в 2014 году она составляла около 22 тысяч рублей. Конечно, пока до среднероссийского уровня, даже до уровня Южного федерального округа, мы еще не дотягиваем. Но мы видим позитивную динамику, - дополнила Балдина.

Кроме того, она отметила, что на протяжении последних пяти лет среднедушевые доходы в Республике Крым росли на 19,9%, а в Севастополе на 16,4%.

Руководитель добавила, что уровень безработицы в Крыму снизился с 23,1% до 19,1%. А в Севастополе с 19,1% до 13,9%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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