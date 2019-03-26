Инвестор из Сибири хочет открыть в Крыму пять заводов по производству кваса
В Крыму инвестор из Сибири хочет открыть пять заводов по производству кваса. Сейчас он подбирает площадку в Ялте, чтобы в ближайший месяц доставить туда оборудование и начать его монтаж.
Как рассказал гендиректор Корпорации развития РК Наиль Габбасов, производственную линию на первом заводе по изготовлению кваса по классической технологии планируют запустить к курортному сезону 2019.
Как отметил сам инвестор, такие площадки он еще хочет открыть в Алуште, Феодосии, Евпатории и Симферополе.
Как только подпишут договор аренды, в Крым отправят оборудование. Оно, кстати, отечественного производства.
А выпуск продукции планируется начать к майским праздникам.
Завод будет производить 5 тысяч литров кваса в день. Сырье для напитка будут использовать как местное, так и поставлять с материка.
ИСТОЧНИК KP.RU