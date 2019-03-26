Инвестор из Сибири хочет открыть в Крыму пять заводов по производству кваса

СЕГОДНЯ 13:47 2019-03-26T13:47:00+03:00

Первый из них появится в Ялте. Фото: пресс-служба Корпорации развития РК

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В Крыму инвестор из Сибири хочет открыть пять заводов по производству кваса. Сейчас он подбирает площадку в Ялте, чтобы в ближайший месяц доставить туда оборудование и начать его монтаж.

Как рассказал гендиректор Корпорации развития РК Наиль Габбасов, производственную линию на первом заводе по изготовлению кваса по классической технологии планируют запустить к курортному сезону 2019.

Как отметил сам инвестор, такие площадки он еще хочет открыть в Алуште, Феодосии, Евпатории и Симферополе.

Как только подпишут договор аренды, в Крым отправят оборудование. Оно, кстати, отечественного производства.

А выпуск продукции планируется начать к майским праздникам.

Завод будет производить 5 тысяч литров кваса в день. Сырье для напитка будут использовать как местное, так и поставлять с материка.

ИСТОЧНИК KP.RU