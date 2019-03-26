В Симферополе троллейбус №17 временно изменил схему движения

СЕГОДНЯ 14:20 2019-03-26T14:20:18+03:00

Он не будет доезжать одну остановку до конечной Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Изменить размер текста: A A

В Симферополе из-за проведения работ по водоснабжению на улицах Сельской и Колосковой троллейбус №17 временно изменил схему движения. До 19 апреля он будет ходить до остановки «улица Глинки».

- Приносим извинения за причиненные неудобства, - сообщили на предприятии «Крымтроллебус».

Напомним, троллейбус №17 в Симферополе следует от Аэровокзала до Каменки, и также в обратном направлении. Из-за ограничений он будет не доезжать одну остановку – «Сельская улица».

Напомним, в Крыму с 1 апреля подорожает проезд. Предполагается, что в Симферополе, Керчи, Алуште, Джанкое, Феодосии, Ялте и Евпатории цену на билет в одну сторону поднимут сразу до 17 рублей (сейчас проезд стоит 13 рублей), в Саках, Судаке и Бахчисарае до 15 рублей (сейчас в Саках и Судаке - 11 рублей, в Бахчисарае - 12 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU