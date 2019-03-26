27 марта часть Симферополя останется без воды
В среду, 27 марта, часть Симферополя останется без воды из-за проведения ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения на улицах Спера и Калинина.
Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, ограничение будет действовать с 9.00 до 16.00.
Воды не будет по следующим адресам:
- ул. Павленко, №№15-37, №№44-54
- ул. Дзюбанова
- ул. Гоголя, №№77-121, №№82-10
- ул. Спера, №№23-53, №№18-66
- ул. Калинина, №№25-67, №№12-78
Также ограничение коснется улиц Чернышевского, Рабочая, Красного Креста, Кондукторская, Слуцкого, Жигалиной, Индустриальная, Металлистов, Аллейная, Эскадронная, Лексина (частный сектор), пер. Шаталова.
Кроме того, с 9.00 до 22.00 не будет воды в селе Белоглинка из-за проведения ремонтных работ.
Кстати, в Симферополе изменил схему движения троллейбус №17. Новое расписание будет действовать до 19 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU