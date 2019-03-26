2019-03-26T14:51:50+03:00
Общество

27 марта часть Симферополя останется без воды

Ограничение коснется и села Белоглинка
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В среду, 27 марта, часть Симферополя останется без воды из-за проведения ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения на улицах Спера и Калинина.

Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, ограничение будет действовать с 9.00 до 16.00.

Воды не будет по следующим адресам:

- ул. Павленко, №№15-37, №№44-54

- ул. Дзюбанова

- ул. Гоголя, №№77-121, №№82-10

- ул. Спера, №№23-53, №№18-66

- ул. Калинина, №№25-67, №№12-78

Также ограничение коснется улиц Чернышевского, Рабочая, Красного Креста, Кондукторская, Слуцкого, Жигалиной, Индустриальная, Металлистов, Аллейная, Эскадронная, Лексина (частный сектор), пер. Шаталова.

Кроме того, с 9.00 до 22.00 не будет воды в селе Белоглинка из-за проведения ремонтных работ.

Кстати, в Симферополе изменил схему движения троллейбус №17. Новое расписание будет действовать до 19 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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