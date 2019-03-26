2019-03-26T15:33:30+03:00
Общество

В Симферополе выявили два новых случая бешенства животных

Вирус обнаружили в частных домах
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В частных домах Симферополя зафиксировали два новых случая бешенства домашних животных. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора Республики Крым, заболевание нашли у кота по улице Сакской.

В связи с этим неблагополучной признана территория пересечения улиц Уральской, Тракторной, Маршала Рыбалко и Белой.

Также случай бешенства зарегистрировали у кота в доме на улице Казанской.

- Неблагополучной признана территория пересечения улиц Толстого, Карла Маркса, Павленко, Казанской, Крейзера и Хацко, - добавили в пресс-службе ведомства.

По указам главы республики Сергея Аксенова там объявлен карантин сроком на два месяца "при условии выполнения профилактических и противоэпизоотических мероприятий".

В этот период запрещена торговля домашними животными, их вывоз, проведение выставок, а также учебные мероприятия с собаками.

Напомним, всего с начала года в Крыму зафиксировано 14 случаев бешенства диких и домашних животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Десантники и корабли ЧФ на учениях в Крыму уничтожат лагерь «боевиков»
В Феодосии задержали чиновника
27 марта часть Симферополя останется без воды
В Симферополе троллейбус №17 временно изменил схему движения
Инвестор из Сибири хочет открыть в Крыму пять заводов по производству кваса
В Крымстате рассказали о средней зарплате на полуострове
Население Крыма и Севастополя за пять лет увеличилось на 70 тысяч человек
На автовокзале в Симферополе появилось электронное табло с часами
С начала 2019 года в Крыму зарегистрировали 87 случаев кори
Корабль «Орехово-Зуево» из Севастополя взял курс на Средиземное море
«Крымэнерго» оштрафовали на 100 тысяч рублей
Погода на 26 марта в Крыму: без дождя и тепло +16
"Виднелись языки пламени": В Крыму наградили двух полицейских, которые спасли людей из горящей квартиры
В Крыму задержали мужчину, который выращивал коноплю в парнике "для себя"
Симферополец накинулся на свою жену с ножом из-за неприготовленного ужина
В 2019 году в Крыму появится 12 школ и детских садов