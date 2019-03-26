В Симферополе выявили два новых случая бешенства животных
В частных домах Симферополя зафиксировали два новых случая бешенства домашних животных. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора Республики Крым, заболевание нашли у кота по улице Сакской.
В связи с этим неблагополучной признана территория пересечения улиц Уральской, Тракторной, Маршала Рыбалко и Белой.
Также случай бешенства зарегистрировали у кота в доме на улице Казанской.
- Неблагополучной признана территория пересечения улиц Толстого, Карла Маркса, Павленко, Казанской, Крейзера и Хацко, - добавили в пресс-службе ведомства.
По указам главы республики Сергея Аксенова там объявлен карантин сроком на два месяца "при условии выполнения профилактических и противоэпизоотических мероприятий".
В этот период запрещена торговля домашними животными, их вывоз, проведение выставок, а также учебные мероприятия с собаками.
Напомним, всего с начала года в Крыму зафиксировано 14 случаев бешенства диких и домашних животных.
ИСТОЧНИК KP.RU