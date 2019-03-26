2019-03-26T16:30:02+03:00
Политика

Десантники и корабли ЧФ на учениях в Крыму уничтожат лагерь «боевиков»

Они пройдут на полигоне «Опук»
Александра КОРШУНОВА
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Корабли Черноморского «Цезарь Куников» и «Азов» выполнили погрузку боевой техники и личного состава ВДВ. Они направятся на побережье полигона «Опук» для проведения тактических учений.

Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, на десантные корабли загрузились более 30 единиц военной и специальной техники и порядка 400 десантников.

- По замыслу учения, подразделения десантников высадятся на участок незнакомого побережья межвидового полигона «Опук», где отработают задачи по уничтожению лагеря подготовки боевиков и занятию пункта высадки морского десанта, - добавили в пресс-службе.

А после этого экипажи кораблей выполнят артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям.

Кроме того, проведут учения по противовоздушной обороне совместно с экипажами тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24М.

Напомним, в Крыму стартовали масштабные учения ВДВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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