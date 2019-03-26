В Симферополе 27 марта частично отключат свет

СЕГОДНЯ 18:55 2019-03-26T18:55:44+03:00

Весь день электроприборы будут "отдыхать". Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Электричество пропадет с 8 до 17 часов

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27 марта, в столице региона произойдет локальное отключение света с 8 утра до 17 часов вечера. Причем свет пропадет на довольно обширной территории - 11 улицах, двух переулках и трех садовых товариществах.

Крымские энергетики сообщают, что прекращение подачи электричества происходит из-за ремонта оборудования компании, поставляющей энергию в жилые дома и объекты соцкультбыта.

По каким адресам не будет света:

ул. Бетховена, 42-44(чет), 51-53(нечет);

ул. Битакская,40-50(чет), 25;

ул. Комсомольская, 2, 27-29(нечет);

ул. Снайперов, 4-16(чет), 1-29(нечет);

ул. Федько, 4, 6;

ул. Гурзуфская, 50-64, 88;

пер. Малосадовый, 9, 20б, 20-36(чет);

ул. Академика Стевена, 58а-68(чет), 45-55(нечет);

пер. Дальний, 3; ул. Клубная, 11, 36, 38;

ул. Центральная, 17-19;

ул. Лесхозная, 2-6(чет);

ул. Оленчука, 24, 42-50/2(чет), 65-77(нечет);

ул. Алексеева, 3, 5

Каменский массив: садовые товарищества «Восход», «Трикотажник», «Уют 1», «Здоровье»

ИСТОЧНИК KP.RU