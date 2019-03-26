На трассе «Таврида» легковушка столкнулась с бензовозом
На крымской трассе «Таврида», недалеко от Феодосии, произошла авария с участием легкового автомобиля и бензовоза. Что стало причиной ДТП - неизвестно.
Как сообщили очевидцы в социальных сетях, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
- Проезжал мимо почти после ДТП. По следам тормозного пути вроде, как фура выехала на встречку! - написал один из очевидцев.
Напомним, в Крыму 25 марта на трассе Бахчисарай-Симферополь легковушка столкнулась с дорожным катком. В результате столкновения погиб 23-летний парень. О причинах аварии не сообщается.
А на выходных под Симферополем столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погиб один человек, а еще трое - травмированы. Известно, что один из водителей выехал на встречную полосу и не справился с управлением.
ИСТОЧНИК KP.RU