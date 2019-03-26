2019-03-26T17:07:14+03:00
Происшествия

На трассе «Таврида» легковушка столкнулась с бензовозом

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД
Александра КОРШУНОВА
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О причинах ДТП пока ничего неизвестно. Фото: Вконтакте/"Автопартнер Крым"О причинах ДТП пока ничего неизвестно. Фото: Вконтакте/"Автопартнер Крым"
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На крымской трассе «Таврида», недалеко от Феодосии, произошла авария с участием легкового автомобиля и бензовоза. Что стало причиной ДТП - неизвестно.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

- Проезжал мимо почти после ДТП. По следам тормозного пути вроде, как фура выехала на встречку! - написал один из очевидцев.

Напомним, в Крыму 25 марта на трассе Бахчисарай-Симферополь легковушка столкнулась с дорожным катком. В результате столкновения погиб 23-летний парень. О причинах аварии не сообщается.

А на выходных под Симферополем столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погиб один человек, а еще трое - травмированы. Известно, что один из водителей выехал на встречную полосу и не справился с управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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