Финиш эко-квеста: В Евпатории нашли череп в мешке
Во время сбора мусора возле озера Мойнаки 24 марта в Евпатории волонтеры нашли мешок с останками человека.
- Мы организовали эко-квест, в нем приняли участие 125 человек. Среди них были и школьники, - рассказала организатор Анастасия Павленко.
Практически в самом начале уборки мама девушки-организатора нашла мешок.
- Заглянув внутрь, она увидела человеческий череп. Тут же она сообщила нам, организаторам, об этой находке, - продолжила Павленко.
Но правоохранительные органы вызывать сразу не стали, чтобы не пугать детей. И лишь по окончании квеста позвонили в полицию.
В евпаторийском отделе Следкома РФ по Крыму подтвердили информацию о том, что нашли череп. Назначено проведение экспертизы ДНК, чтобы установить личность человека. После исследования будет известно, какого пола и возраста был человек.
ИСТОЧНИК KP.RU