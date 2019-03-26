Финиш эко-квеста: В Евпатории нашли череп в мешке

СЕГОДНЯ 18:08 2019-03-26T18:28:03+03:00

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Во время сбора мусора возле озера Мойнаки 24 марта в Евпатории волонтеры нашли мешок с останками человека.

- Мы организовали эко-квест, в нем приняли участие 125 человек. Среди них были и школьники, - рассказала организатор Анастасия Павленко.

Практически в самом начале уборки мама девушки-организатора нашла мешок.

- Заглянув внутрь, она увидела человеческий череп. Тут же она сообщила нам, организаторам, об этой находке, - продолжила Павленко.

Но правоохранительные органы вызывать сразу не стали, чтобы не пугать детей. И лишь по окончании квеста позвонили в полицию.

В евпаторийском отделе Следкома РФ по Крыму подтвердили информацию о том, что нашли череп. Назначено проведение экспертизы ДНК, чтобы установить личность человека. После исследования будет известно, какого пола и возраста был человек.

ИСТОЧНИК KP.RU