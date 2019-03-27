В Симферополе в среду отключат воду на 17 улицах
В Симферополе сегодня, 27 марта, временно - с 9 до 16 часов - отключат воду на семнадцати улицах.
Как разъяснили пресс-службе администрации крымской столицы, отключение связано с ремонтных работах на сетях по улице Спера и Калинина.
- Симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма» приносит свои извинения за предоставленные неудобства, - отмечается в сообщении.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
- Рабочая,
- Красного Креста,
- ул. Павленко (№№15-37, №№44-54);
- ул. Дзюбанова;
- ул. Гоголя, №№77-121, №№82-104;
- ул. Спера, №№23-53, №№18-66;
- Жигалиной,
- Индустриальная,
- ул. Калинина (№№25-67, №№12-78)
- улиц Чернышевского,
- Кондукторская,
- Слуцкого,
- Эскадронная,
- Лексина (частный сектор),
- Металлистов,
- Аллейная,
- пер. Шаталова.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Помимо этого, из-за ремонта с 9.00 до 22.00 не будет воды в селе Белоглинка.
ИСТОЧНИК KP.RU