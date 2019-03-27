2019-03-27T08:35:24+03:00
Общество

В Симферополе в среду отключат воду на 17 улицах

Также без воды останется село Белоглинка
Анастасия ЖУКОВА
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В Симферополе сегодня, 27 марта, временно - с 9 до 16 часов - отключат воду на семнадцати улицах.

Как разъяснили пресс-службе администрации крымской столицы, отключение связано с ремонтных работах на сетях по улице Спера и Калинина.

- Симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма» приносит свои извинения за предоставленные неудобства, - отмечается в сообщении.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

- Рабочая,

- Красного Креста,

- ул. Павленко (№№15-37, №№44-54);

- ул. Дзюбанова;

- ул. Гоголя, №№77-121, №№82-104;

- ул. Спера, №№23-53, №№18-66;

- Жигалиной,

- Индустриальная,

- ул. Калинина (№№25-67, №№12-78)

- улиц Чернышевского,

- Кондукторская,

- Слуцкого,

- Эскадронная,

- Лексина (частный сектор),

- Металлистов,

- Аллейная,

- пер. Шаталова.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Помимо этого, из-за ремонта с 9.00 до 22.00 не будет воды в селе Белоглинка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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