Крымские пограничники изъяли у украинца 8 флаконов запрещенного препарата

СЕГОДНЯ 09:12 2019-03-27T09:14:09+03:00

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Крымские пограничники изъяли у гражданина Украины медицинский препарат с запрещенным ингредиентом.

44-летний мужчина поздней ночью прибыл на микроавтобусе марки Opel в пункт пропуска «Перекоп». Он следовал из Херсона в Симферополь.

Во время осмотра внимание пограничников привлекли восемь флаконов медпрепарата, находившиеся в салоне.

- Выяснилось, что все они содержат запрещенное к перемещению через государственную границу РФ вещество под названием фенобарбитал. Стоит отметить, что лекарства, содержащие фенобарбитал, запрещены к ввозу на территорию большинства стран Европы и Америки, - рассказали в пресс-службе погрануправления ФСБ РФ по РК.

Все флаконы изъяли, по данному факту проводится проверка.

Пограничники настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать порядок пересечения государственной границы и ознакомится с перечнем запрещенных грузов и товаров до того, как отправиться в путь.

ИСТОЧНИК KP.RU