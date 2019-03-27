2019-03-27T09:50:01+03:00
Общество

Экипаж «Василия Быкова» из Севастополя забросал гранатами «диверсантов»

Моряки выполнили артиллерийские стрельбы в морских полигонах
Галина КОВАЛЕНКО
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Экипаж патрульного корабля «Василий Быков» провел артиллерийские стрельбы в морских полигонах боевой подготовки.

- В ходе отработки практических действий по ведению боя одиночным кораблем, экипаж отработал проведение зачетных зенитных и артиллерийских стрельб по морской цели и плавающей мине, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

Моряки ЧФ занялись и противодиверсионной подготовкой. Они тренировались уничтожать «подводных диверсантов» гранатами: с борта корабля в воду вручную и с применением гранатометов.

Дальше экипаж ПК «Василий Быков» будет оттачивать мастерство при отработке задач одиночно и в составе тактических корабельных групп.

Кстати, на днях из Севастополя вышел в дальний морской поход малый ракетный корабль «Орехово-Зуево». Моряки взяли курс на Средиземное море.

ИСТОЧНИК KP.RU

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