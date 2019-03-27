В Симферополе начали расчищать военные кладбища и приводить в порядок памятники

СЕГОДНЯ 10:01 2019-03-27T10:06:54+03:00

Город готовится к 75-й годовщине освобождения от фашистов

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Симферополь начали готовить к 75-й годовщине освобождения от фашистских захватчиков, которую обычно отмечают 13 апреля.

Департамент труда и соцзащиты населения обошел всех 294 фронтовиков, живущих в Симферополе.

- Были изучены реальные жилищно-бытовые условия ветеранов, степень их лекарственного обеспечения, а также обеспечения продуктами питания, - сообщила заместитель главы администрации Алла Пацинко.

В крымской столице расположены 60 военно-мемориальных объектов, установленных в память о событиях Великой Отечественной войны. По данным председателя городского Союза Ветеранов Николая Коробчука, многие мемориалы требуют ремонта, а некоторые -полной реконструкции.

В администрации города сообщили, что началась санитарная очистка военных кладбищ Симферополя. Сотрудники МБУ «Город» обрезают ветки и собирают мусор.

Привести в порядок места захоронений воинов помогут волонтеры из Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского и студенты других вузов.

В честь памятной даты улицу Карла Маркса с 9 апреля украсят георгиевскими летами и звездами.

Также облагородят площадь Ленина: продолжится высадка цветов, обрезка можжевельника, пройдут работы по благоустройству подземных переходов.

11 апреля в город традиционно прибудет Поезд Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU