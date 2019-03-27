Винтовки, пулеметы и БТРы: В Симферополе проходит выставка военной техники

СЕГОДНЯ 10:26 2019-03-27T10:26:52+03:00

Все желающие могут сфотографироваться с экспонатами Фото: Александра КОРШУНОВА

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В Симферополе на площади Ленина проходит выставка военной техники. Она посвящена Дню Росгвардии, который отмечается 27 марта.

С самого утра и до 17.00 жители и гости крымской столицы могут посмотреть и сфотографироваться представленными экспонатами. На главной площади городе выстроились БТРы, Урал-ВВ (автомобиль, созданный для силовых структур - прим.Ред.) и бронеавтомобиль «Тигр».

Отдельно проходит выставка вооружения. Можно увидеть винтовку «Винторез», пулемет «Печенег», а также снайперские винтовки.

Жители крымской столицы могут изучить оружие военнослужащихФото: Александра КОРШУНОВА

Фото: Александра КОРШУНОВА

Особые интерес представляют военные катера, которые сегодня могут увидеть симферопольцы.

Особый интерес представляют военные катераФото: Александра КОРШУНОВА

Фото: Александра КОРШУНОВА

Специальный транспорт для полевой кухниФото: Александра КОРШУНОВА

Фото: Александра КОРШУНОВА

СПРАВКА «КП»

27 марта отмечается профессиональный праздник военнослужащих, сотрудников, имеющих специальные звания полиции и гражданского персонала Войск национальной гвардии РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU