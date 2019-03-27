Винтовки, пулеметы и БТРы: В Симферополе проходит выставка военной техники
В Симферополе на площади Ленина проходит выставка военной техники. Она посвящена Дню Росгвардии, который отмечается 27 марта.
С самого утра и до 17.00 жители и гости крымской столицы могут посмотреть и сфотографироваться представленными экспонатами. На главной площади городе выстроились БТРы, Урал-ВВ (автомобиль, созданный для силовых структур - прим.Ред.) и бронеавтомобиль «Тигр».
Отдельно проходит выставка вооружения. Можно увидеть винтовку «Винторез», пулемет «Печенег», а также снайперские винтовки.
Жители крымской столицы могут изучить оружие военнослужащихФото: Александра КОРШУНОВА
Фото: Александра КОРШУНОВА
Особые интерес представляют военные катера, которые сегодня могут увидеть симферопольцы.
Особый интерес представляют военные катераФото: Александра КОРШУНОВА
Фото: Александра КОРШУНОВА
Специальный транспорт для полевой кухниФото: Александра КОРШУНОВА
Фото: Александра КОРШУНОВА
СПРАВКА «КП»
27 марта отмечается профессиональный праздник военнослужащих, сотрудников, имеющих специальные звания полиции и гражданского персонала Войск национальной гвардии РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU