2019-03-27T10:25:03+03:00
Общество

В Симферополе скоро закончится отопительный сезон

Правда, школы, детсады и больницы продолжат отапливать
Надежда ДАЦЮК
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Батареи стали горячими в октябре 2018 годаБатареи стали горячими в октябре 2018 годаФото: Надежда ДАЦЮК
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В «Крымтеплокоммунэнерго» поступают жалобы на высокую температуру в квартирах.

Заместитель главного инженера предприятия Сергей Артеменко в связи с этим предложил вынести на обсуждение, когда нужно заканчивать отопительный сезон.

- Осталось всего пару дней, когда может быть снег и мороз. На следующей неделе нужно продумать подготовку проекта распоряжения департамента об окончании сезона для жилого фонда. Школы, детские сады и больницы мы пока еще будем отапливать, - сказал Артеменко.

После заявления Артеменко глава администрации Симферополя Наталья Маленко дала поручение департаменту городского хозяйства подготовить проект соответствующего распоряжения.

Напомним, отопительный сезон начался в Симферополе в конце октября 2018 года. Сначала тепло пошло в социальные учреждения - школы, детсады, больницы, а уже после начали отапливать жилой фонд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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