В Крым с 30 апреля начнут прибывать туристы по «единому» билету
С 30 апреля в Крыму уже начнут прибывать туристы по программе «единого» билета. Как сообщили в пресс-службе предприятия «Крымавтотранс», наибольшее количество рейсов ожидается в августе - более 6 тысяч.
Для туристов, которые приедут со всей России, на автовокзалах в Симферополе, Ялте, Керчи, Евпатории и автостанциях в Феодосии и Судаке определят зоны для посадки/высадки пассажиров, следующих в прямом смешанном сообщении по «единому» билету.
- В период действия договора (до 30 сентября 2019 года) предусмотрено увеличение количества рейсов по «единому» билету, более чем на 1300, что на 8% больше в сравнении с прошлым годом, - добавили в пресс-службе.
Кстати, на автовокзале «Симферополь» появилось электронное табло. На нем жители и гости крымской столицы могут увидеть дату, время и температуру воздуха. А пассажирские платформы оборудовали специальными навесами.
ИСТОЧНИК KP.RU