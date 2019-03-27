В Крым с 30 апреля начнут прибывать туристы по «единому» билету

СЕГОДНЯ 11:20 2019-03-27T11:20:28+03:00

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С 30 апреля в Крыму уже начнут прибывать туристы по программе «единого» билета. Как сообщили в пресс-службе предприятия «Крымавтотранс», наибольшее количество рейсов ожидается в августе - более 6 тысяч.

Для туристов, которые приедут со всей России, на автовокзалах в Симферополе, Ялте, Керчи, Евпатории и автостанциях в Феодосии и Судаке определят зоны для посадки/высадки пассажиров, следующих в прямом смешанном сообщении по «единому» билету.

- В период действия договора (до 30 сентября 2019 года) предусмотрено увеличение количества рейсов по «единому» билету, более чем на 1300, что на 8% больше в сравнении с прошлым годом, - добавили в пресс-службе.

Кстати, на автовокзале «Симферополь» появилось электронное табло. На нем жители и гости крымской столицы могут увидеть дату, время и температуру воздуха. А пассажирские платформы оборудовали специальными навесами.

ИСТОЧНИК KP.RU