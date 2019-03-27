Началась укладка асфальта на пятом этапе строительства трассы «Таврида»

СЕГОДНЯ 12:30 2019-03-27T12:30:25+03:00

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Генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида» в Крыму приступил к укладке асфальтобетона на объезде Симферополя.

- Подготовив щебеночное основание дорожной одежды, мы приступили к активной фазе строительства на обходе Симферополя. На участке ведется укладка первого слоя асфальтобетона, работы будут продолжаться до ухудшения погодных условий, - сообщил пресс-секретарь подрядчика Григорий Назаров.

Напомним, первый асфальт на пятом этапе строительства «Тавриды» уложили в 2018 году. На этом этапе уже застелили асфальтобетоном 5,8 километра основной дороги и еще 3,4 километра на съездах транспортной развязки.

Четырехполосная трасса «Таврида» соединит Крымский мост, Севастополь и Симферополь. Общая длина дороги – 250,7 километра. Сроки завершения строительства – декабрь 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU