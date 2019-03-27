2019-03-27T12:34:10+03:00
Общество

Оступилась и упала: В крымских горах пострадала туристка из Кемеровской области

К ней на помощь выехали спасатели
Александра КОРШУНОВА
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Спасатели переносили пострадавшую на носилках. Фото: пресс-служба МЧС РКСпасатели переносили пострадавшую на носилках. Фото: пресс-служба МЧС РК
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Крымским спасателям поступило сообщение о том, что во время прогулки в районе музея-заповедника Чуфут-Кале женщина оступилась и повредила ногу. Для того, чтобы помочь ей в эвакуации, на место выехали спасатели.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, туда выехали 5 специалистов и одна единица техники.

По прибытии, спасатели оказали пострадавшей 66-летней женщине из Кемеровской области первую помощь.

- Они провели иммобилизацию травмированной конечности с использованием вакуумной шины. После чего крымские спасатели с помощью специальных носилок ее перенесли по скальному рельефу вниз по склону. Там женщину передали сотрудникам «скорой помощи», - сообщил министр МЧС Крыма Сергей Шахов.

После этого туристку доставили в городскую больницу Бахчисарая.

Спасатели напомнили, что при планировании похода в горы, необходимо надеть удобную одежду и выбрать наиболее безопасный маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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