2019-03-27T13:19:04+03:00
Общество

Аэропорт "Симферополь" с 31 марта переходит на весенне-летнее расписание полетов

Оно будет действовать до 27 октября 2019 года
Александра КОРШУНОВА
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Рейсы будут выполняться по 55 направлениямРейсы будут выполняться по 55 направлениямФото: Александра КОРШУНОВА
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Аэропорт «Симферополь» с 31 марта и до 27 октября 2019 года переходит на весеннее-летнее расписание полетов. В этот период 14 авиакомпаний будут выполнять рейсы по 55 внутрироссийским направлениям.

Из крымской столицы будут курсировать самолеты в Казань, Краснодар, Уфу, Волгоград, Омск, Пермь, Ульяновск, Барнаул, Киров и в ряд других городов.

- На 17% и 18% вырастет число рейсов в Екатеринбург и Воронеж соответственно, более чем на 40% в Сургут, Краснодар, Калугу, Ханты-Мансийск, Пензу и Новый Уренгой. Также больше, чем в два раза авиакомпании увеличат частоту выполнения рейсов в Салехард, Саратов, Тамбов и Липецк, - добавили в пресс-службе.

Кроме того, прямыми рейсами крымскую столицу свяжут с Элистой, Брянском, Саранском и Петрозаводском.

ВАЖНО

Подробнее ознакомиться с расписанием полетов в период весенне-летней навигации можно на сайте аэропорта Симферополь в разделе «Сезонное расписание»

ИСТОЧНИК KP.RU

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