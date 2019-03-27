2019-03-27T14:11:21+03:00
Общество

Предприятие «Крымские морские порты» задолжало 22 миллиона рублей налогов

Эти деньги приставам удалось взыскать
Александра КОРШУНОВА
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Керченские судебные приставы взыскали с филиала предприятия «Крымские морские порты» более 22 миллионов рублей задолженности по налогам. Это удалось сделать по итогам совместного рейда с представителями налоговой службы.

Как сообщили в пресс-службе Судебных приставов Республики Крым, специалисты вышли по адресам 75 должников - юридических лиц.

По результатам рейдового мероприятия составили один акт ареста на 20 миллионов рублей.

- Окончено фактическим исполнением 3 исполнительных производства и взыскано задолженности с филиала ГУП РК «Крымские морские порты» на сумму более 22 миллиона рублей, - добавили в пресс-службе.

Кстати, директор симферопольского завода задолжал 200 своим сотрудникам 7 миллионов рублей заработной платы. Как только ему высказали предупреждение - он выплатил долги. Также людям выплатили и компенсацию за задержку зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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