В Севастополе отец заколол ножом сына
В Севастополе задержали 58-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве сына. Трагические события разворачивались на глазах матери.
Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Севастополю Ольга Постнова, предварительно установлено, что в доме по улице Подольцева между мужчиной и его 30-летним сыном произошел семейный конфликт.
- В ходе которого отец нанес сыну несколько ударов ножом в область груди, - добавила Постнова.
По ходатайству следствия судом подозреваемый заключен под стражу.
Вину в совершенном преступлении мужчина признал, с его участием уже проведена проверка показаний на месте совершения убийства.
Расследование уголовного дела продолжается.
Кстати, в Симферополе мужчина чуть не заколол свою супругу ножом из-за неприготовленного ужина.
ИСТОЧНИК KP.RU