2019-03-27T15:43:14+03:00
Происшествия

В Севастополе отец заколол ножом сына

Это произошло на глазах у матери
Александра КОРШУНОВА
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В Севастополе задержали 58-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве сына. Трагические события разворачивались на глазах матери.

Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Севастополю Ольга Постнова, предварительно установлено, что в доме по улице Подольцева между мужчиной и его 30-летним сыном произошел семейный конфликт.

- В ходе которого отец нанес сыну несколько ударов ножом в область груди, - добавила Постнова.

По ходатайству следствия судом подозреваемый заключен под стражу.

Вину в совершенном преступлении мужчина признал, с его участием уже проведена проверка показаний на месте совершения убийства.

Расследование уголовного дела продолжается.

Кстати, в Симферополе мужчина чуть не заколол свою супругу ножом из-за неприготовленного ужина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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