В Керченском проливе сняли с мели судно Maryland с металлом

СЕГОДНЯ 16:36 2019-03-27T16:36:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Судно Maryland, которое почти две недели простояло на мели в Керченском проливе, удалось провести к якорной стоянке. Там его тщательно осмотрят, а после судовладелец примет решение о дальнейших действия.

Как сообщили в пресс-службе Роморречьфлота на якорную стоянку его тащил буксир «Спасатель Демидов».

- Да, судно разгрузили и стащили с бровки Керчь-Еникальского канала, буксир оттащил его на якорную стоянку. Осмотр предварительный уже провели, будет еще один - более детальный, а что делать дальше с балкером - решит судовладелец, - добавили в пресс-службе.

Напомним, судно Maryland, следовавшее из Мариуполя в Италию, село на мель в Керченском проливе в пятницу, 15 марта. При этом никаких ограничений после этого для движения других судов не было. Так же отсутствовала и экологическая угроза для людей и окружающей среды.

ИСТОЧНИК KP.RU