2019-03-27T18:07:08+03:00
Общество

В Симферополе 28 марта около десятка улиц останутся без света

Электроэнергии не будет весь день
Александра КОРШУНОВА
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В четверг, 28 марта, в Симферополе около 10 улиц останется без света. Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, это связано с проведением работ на линиях электропередач.

Света с 8.00 до 17.00 не будет на улицах:

- Бетховена, 42-44 (чет),51-53(нечет)

- Битакская, 40-50 (чет), 25 (нечет)

- Комсомольская, 2 (чет), 27-29 (нечет)

- Снайперов, 4-16 (чет), 1-29 (нечет)

- Федько, 4-6 (четн)

Также без электричества останется на этот период и Каменский массив из-за работы на линии СТ-Восход, СТ-Трикотажник, СТ-Уют 1, СТ-Здоровье .

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Симферополе заменили 188 ламп на улицах Севастопольская, Киевская, Лермонтова, Куйбышева, Тепличная, Суходольная, Фурманова, Мраморная, Глухова, М.Жукова, Миллера, Гавена, Селекционная, Ковыльная, Тракторная, Почтовая, Ладыгина, Щорса, Ак-Кая, Балаклавская, Володарского, Курчатова, П.Балка, Труда, Киевская, Красноармейская, Ростовская, Белогорская, Белогорский, Заводской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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