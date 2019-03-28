Погода в Крыму на 28 марта: дождь со снегом и тепло до +8

СЕГОДНЯ 04:11 2019-03-28T04:11:47+03:00

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28 марта, в четверг, на улицах городов и поселков полуострова не будет жарко. Мало того, что стало прохладнее, чем было, так еще синоптики обещают смешанные осадки - дождь со снегом.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь со снегом. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +3…+5°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по городу-герою Севастополю: переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Временами дождь со снегом. Ветер северо-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°.

В городе-герое Керчи переменная облачность. Местами дождь. Ветер северо-западный до 14 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°.

ИСТОЧНИК KP.RU