2019-03-28T10:40:03+03:00
Общество

После приезда Аксенова в Евпатории нашли «потерявшуюся» в мусоре улицу

У людей, которые там живут, нет света и газа
Александра КОРШУНОВА
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В ходе выездного совещания в Евпатории, к главе Крыма Сергею Аксенову обратился председатель ТОСа Николай Павлев по улице Известковый завод. Он попросил власти помочь найти улицу, которая уже «потерялась» от количества свалок.

Председатель отметил, что до прошлого года о ней вообще никто не знал.

- Улица находится в черте города, но мы живем в 21 веке. При этом у нас нет газа, воды, мусор не вывозится. Управляющие компании говорят, что жильцам нужно заключить договоры на вывоз мусора. Но этого делать мы не можем потому, что нашей улицы нет в генплане Евпатории, - добавил председатель.

На ней расположены 30 частных домов, в них проживают около 80 человек.

При этом Павлев отметил, что после неоднократных обращений к местным властям, разработали «дорожную карту». В ней указано, что улица Известковый завод будет внесена в генплан Евпатории.

В свою очередь глава Крыма Серей Аксенов пообещал, что решением этой проблемы займутся профильные министерства.

- Думаю, ваша улица найдется по факту и юридически. Необходимо разработать план действий, вывоз мусора нужно организовать, - подчеркнул Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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