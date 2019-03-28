В Евпатории жилые дома культурного значения попадут в отдельную программу капремонта
Жилые дома культурного значения в Евпатории хотят включить в отдельную программу капитального ремонта. Как сообщил министр ЖКХ Республики Крым Дмитрий Черняев, стоимость ремонтных работ намного превышает сметные расчеты по другим домам.
- Мы подали проектную заявку на проведение проектно-изыскательных работ на 100 миллионов рублей. Это позволит нам просчитать, сколько средств на выполнения работ именно в этой категории, - добавил министр.
В свою очередь глава администрации города Андрей Филонов отметил, Евпатория хотела выступать с такой инициативой - нужна региональная программа поддержки.
- У нас более 100 таких объектов, в большинстве это все жилые дома, - подчеркнул глава администрации.
В завершении Сергей Аксенов поручил выделить этот жилищный фонд в отдельную категорию.
ИСТОЧНИК KP.RU