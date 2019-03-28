В Евпатории жилые дома культурного значения попадут в отдельную программу капремонта

СЕГОДНЯ 11:02 2019-03-28T11:02:15+03:00

Их стоимость ремонта выше, чем других домов Фото: Александра КОРШУНОВА

Всего в городе 100 таких объектов

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Жилые дома культурного значения в Евпатории хотят включить в отдельную программу капитального ремонта. Как сообщил министр ЖКХ Республики Крым Дмитрий Черняев, стоимость ремонтных работ намного превышает сметные расчеты по другим домам.

- Мы подали проектную заявку на проведение проектно-изыскательных работ на 100 миллионов рублей. Это позволит нам просчитать, сколько средств на выполнения работ именно в этой категории, - добавил министр.

В свою очередь глава администрации города Андрей Филонов отметил, Евпатория хотела выступать с такой инициативой - нужна региональная программа поддержки.

- У нас более 100 таких объектов, в большинстве это все жилые дома, - подчеркнул глава администрации.

В завершении Сергей Аксенов поручил выделить этот жилищный фонд в отдельную категорию.

ИСТОЧНИК KP.RU