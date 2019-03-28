За 2018 год в Крыму выявили 4 тысячи нарушений прав предпринимателей
В Крыму за прошлый год обнаружили 4 тысячи нарушений прав предпринимателей. Как сообщила уполномоченный по защите прав потребителей в Республике Крым Светлана Лужецкая, при содействии прокуратуры их удалось своевременно пресечь.
- Кроме того, вынесено 7 представлений об устранении нарушений в адрес глав администраций Керчи, Феодосии, Ялты и Бахчисарайского района, - добавила Лужецкая.
Также в 2018 году при содействии прокуратуры РК удалось снизить административное давление на бизнес на 54,3%.
Что касается проверок, то больше всего их провели: Главное управление МЧС, Роспотребнадзор и Инспекция по жилищному надзору.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что власти готовы идти на встречу и выслушать предложения, которые облегчат жизнь предпринимателей.
- Будем здесь вам помощниками и союзниками, - подчеркнул глава.
ИСТОЧНИК KP.RU