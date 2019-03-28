В Крыму комплексы «Панцирь» провели учения по уничтожению воздушной цели

СЕГОДНЯ 15:12 2019-03-28T15:12:25+03:00

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Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» провели учения в Крыму по поиску и уничтожению воздушной цени. Они несут дежурство в восточной части полуострова.

Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, они совершили марш в заданный район. Там военные отработали действия по обустройству позиции на неподготовленной местности.

Научились находить, сопровождать, а также уничтожать воздушные цели.

- Для максимального приближения обстановки к реальным условиям, военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника, - добавили в пресс-службе.

В итоге личный состав комплекса успешно выполнил поставленную задачу и провел учебные пуски ракет.

Кстати, в Керченском проливе прошли учения Погранслужбы и Черноморского флота. При необходимости силовики смогут в кратчайшие сроки обезвредить нарушителя.

ИСТОЧНИК KP.RU