В Крыму комплексы «Панцирь» провели учения по уничтожению воздушной цели
Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» провели учения в Крыму по поиску и уничтожению воздушной цени. Они несут дежурство в восточной части полуострова.
Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, они совершили марш в заданный район. Там военные отработали действия по обустройству позиции на неподготовленной местности.
Научились находить, сопровождать, а также уничтожать воздушные цели.
- Для максимального приближения обстановки к реальным условиям, военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника, - добавили в пресс-службе.
В итоге личный состав комплекса успешно выполнил поставленную задачу и провел учебные пуски ракет.
Кстати, в Керченском проливе прошли учения Погранслужбы и Черноморского флота. При необходимости силовики смогут в кратчайшие сроки обезвредить нарушителя.
ИСТОЧНИК KP.RU