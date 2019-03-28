Заброшенное мусульманское кладбище в Бахчисарае хотят благоустроить

СЕГОДНЯ 15:45 2019-03-28T15:45:11+03:00

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В Бахчисарае оказалось в заброшенном состоянии кладбище «Азизлер». Там захоронены почитаемые мусульманские подвижники, и это - единственный в Крыму минбар - кафедра для проповеди под открытым небом.

Для того, чтобы исправить ситуацию, территорию передадут в управления муфтията.

Как рассказал депутат Госдумы Руслан Бальбек, уже есть согласие горсовета Бахчисарая о том, чтобы отдать "Азизлер" в госсобственность.

- А а Совмин РК своим распоряжением уже ее реализует, после чего "Азизлер" перейдет в управление муфтията. Это произойдет в течение 3-4 месяцев, - добавил депутат.

Кроме того, в будущем рассмотрят вопросы о проведении археологических изысканий на этом месте.

Он сообщил, что сейчас некоторые даже выбрасывают на кладбище мусор, а в украинский период там была торговля.

- Это недопустимо и является попранием памяти наших предков, - подчеркнул Бальбек.

ИСТОЧНИК KP.RU