Заброшенное мусульманское кладбище в Бахчисарае хотят благоустроить
В Бахчисарае оказалось в заброшенном состоянии кладбище «Азизлер». Там захоронены почитаемые мусульманские подвижники, и это - единственный в Крыму минбар - кафедра для проповеди под открытым небом.
Для того, чтобы исправить ситуацию, территорию передадут в управления муфтията.
Как рассказал депутат Госдумы Руслан Бальбек, уже есть согласие горсовета Бахчисарая о том, чтобы отдать "Азизлер" в госсобственность.
- А а Совмин РК своим распоряжением уже ее реализует, после чего "Азизлер" перейдет в управление муфтията. Это произойдет в течение 3-4 месяцев, - добавил депутат.
Кроме того, в будущем рассмотрят вопросы о проведении археологических изысканий на этом месте.
Он сообщил, что сейчас некоторые даже выбрасывают на кладбище мусор, а в украинский период там была торговля.
- Это недопустимо и является попранием памяти наших предков, - подчеркнул Бальбек.
ИСТОЧНИК KP.RU